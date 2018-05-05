Türkiye Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Milli takıma Avrupa üçüncülüğünü getiren 5 madalya, Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak'ın altın, Buse Tosun, Evin Demirhan ve Bediha Gün'un da bronz madalyalarıyla geldi.

BESTE İLK ÖNEMLİ TURNUVASINDA 5. OLDU

Bu akşam ise kadınlar 72 kilo bronz madalya maçında Beste Altuğ, Fransız Cynthia Vanessa Vescan’a yenildi. Milli güreşçi Beste, üçüncülük-beşincilik müsabakasında Vescan ile karşılaştı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonasına katılan Beste, Fransız rakibine yenildi. Bu sonuçla Beste ilk önemli şampiyonayı 5. sırada tamamlamış oldu.

53 kiloda Aysun Erge ise Yunanlı rakibi karşısında çok güzel bir oyun ortaya koymasına rağmen son dünya ikincisi rakibe 8-6 yenilerek bronz madalyayı kıl payı kaçırdı. Aysun da ilk kez katıldığı Avrupa şampiyonasında 5. olarak gelecek için olumlu sinyaller verdi.





ŞUANA KADAR 8 MADALYA KAZANDIK

Türkiye, Avrupa Güreş şampiyonasında şu ana kadar 8 madalya kazanmış durumda.

Şampiyonada yarın serbest stilde 61, 74, 86, 95, 125 kilo eleme ve 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak.



