1 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

2 Belhanda bir kritik maçta daha kırmızı kart gördü Galatasaray'ı Trabzonspor maçında 10 kişi bırakan Belhanda sarı-kırmızılı taraftarları adeta çıldırttı.

3 Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

4 Ali Koç'un F.Bahçe'si 4 maçın 3'ünü kaybetti Kayserispor'a evinde 3-2 yenilerek 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de eleştiri okları, transferlerde geç kalan Başkan Ali Koç'a çevrildi.

5 Volkan Demirel maç sonu futbolcuların üzerine yürüdü Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

6 Trabzonspor, Galatasaray'a 4 attı Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Trabzonspor'a 4 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Onazi, Nwakaeme(2) ve Ekuban'dan geldi.

7 Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında iki kez öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı.

8 Heung-Min Son 21 ay askerlik yapmaktan kurtuldu Asya Oyunları'nda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek altın madalya kazanan Güney Kore'de, Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'un 21 ay askere gitme zorunluluğu ortadan kalktı.

9 Karius'un yerine alınan Alisson Becker hatalı gol yedi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde 2 hatalı gol yiyen Loris Karius'un yerine, 75 milyon euro vererek aldığı Alisson Becker de lig maçında skandal bir gol yedi.