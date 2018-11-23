Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Galatasaray ise 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Keçiörengücü ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY TEMSİLCİ GÖNDEMEDİ
Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, "Kupa maçları çok sevilen ve izlenen bir kupa. Alt liglerde olan takımlar Avrupa'ya gitme hakkı kazanabiliyor. Biz de kupa mücadelesine çıkıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte eşleşmeler:
Keçiörengücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Giresunspor
Sivas Belediyespor - Trabzonspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
Menemen Belediyespor - Kasımpaşa
Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Altay - Kayserispor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
NOT: Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanması gereken Fenerbahçe müsabakasına çıkmadığı için bu sezon kupada yer almıyor.