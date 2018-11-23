Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Galatasaray ise 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Keçiörengücü ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY TEMSİLCİ GÖNDEMEDİ

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, "Kupa maçları çok sevilen ve izlenen bir kupa. Alt liglerde olan takımlar Avrupa'ya gitme hakkı kazanabiliyor. Biz de kupa mücadelesine çıkıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte eşleşmeler:

Keçiörengücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Giresunspor

Sivas Belediyespor - Trabzonspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Ç.Rizespor - Balıkesirspor

Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

Menemen Belediyespor - Kasımpaşa

Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Altay - Kayserispor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Ümraniyespor - 1461 Trabzon

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

NOT: Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanması gereken Fenerbahçe müsabakasına çıkmadığı için bu sezon kupada yer almıyor.