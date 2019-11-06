Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur eşleşmeleri, yapılan kura çekimin ardından belli oldu.

F.BAHÇE İLE G.SARAY İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK

Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken, son şampiyon Galatasaray'ın rakibi Tuzlaspor oldu. Beşiktaş ise Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

İşte eşleşmeler:

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Denizlispor

Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Erzincanspor

Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir

Tuzlaspor - Galatasaray

BB Erzurumspor - Bursaspor

Kayserispor - Manisaspor FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor



NE ZAMAN OYNANACAK?

İlk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta; rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.