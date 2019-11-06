Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur eşleşmeleri, yapılan kura çekimin ardından belli oldu.
F.BAHÇE İLE G.SARAY İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK
Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken, son şampiyon Galatasaray'ın rakibi Tuzlaspor oldu. Beşiktaş ise Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.
İşte eşleşmeler:
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Denizlispor
Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Erzincanspor
Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Başakşehir
Tuzlaspor - Galatasaray
BB Erzurumspor - Bursaspor
Kayserispor - Manisaspor FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
NE ZAMAN OYNANACAK?
İlk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta; rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta oynanacak.