Türkiye Kupası Anadolu Efes'in

PTT Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, TOFAŞ'ı mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

EFES DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Anadolu Efes, TOFAŞ'ın hücumda kötü başlamasını ilk dakikalarda iyi değerlendirdi. İçeriden ve dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, Doğuş Balbay'ın pota altındaki etkili oyunu sonrası Simon'un 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 16 sayı farklı üstünlük (24-8) yakaladı. TOFAŞ, 9. dakikadaki 26-10 Anadolu Efes üstünlüğünün ardından 7-0'lık seriyle 1. periyot sonunda farkı 9 sayıya indirmesini bildi: 26-17.

Lacivert-beyazlı ekip, Brown'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 14. dakikayı 32-21 önde geçti. Anadolu Efes, rakibinin alan savunması karşısında boyalı alana girmekte zorlandı. Lacivert-beyazlı ekip, panik şutlarda da sayı bulamayınca TOFAŞ, Morgan'ın basketiyle 18. dakikada farkı 2 sayıya (34-32) indirdi. Savunma ribauntlarını almaya başlayan Anadolu Efes, Simon'un basketleriyle soyunma odasına 40-32 önde gitti.

ŞAMPİYON ANADOLU EFES OLDU

Karşılaşmanın başından itibaren rakibini dış şutlara zorlayan Anadolu Efes, TOFAŞ'ın 17 adet üç sayılık atıştan birini sayıya çevirerek düşük yüzdede kalmasıyla amacına ulaştı. Rakibinin aksine McCollum ile üç sayılık basketlerden sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, 3. periyot sonunda 62-47 üstünlük yakaladı.

Mücadele boyunca rakibine sadece 18 saniye (2-0) üstünlük şansı veren Anadolu Efes, hücumda ve savunmada iyi organize oldu. Son periyotta farkı bir araya 22 sayıya (71-49) çıkaran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı 78-61 kazanarak kupanın sahibi oldu.