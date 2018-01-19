Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası kura çekimi, Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Akhisarspor - Kayserispor

Konyaspor - Galatasaray

Giresunspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Gençlerbirliği

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Akhisarspor - Kayserispor eşleşmesinin galibiyle Konyaspor - Galatasaray eşleşmesinin galibi, Giresunspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle Beşiktaş - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tur atlaması durumunda yarı final bir derbiye sahne olacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.