Ensonhaber.com'a dön

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

F.Bahçe ile Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Yorum Yap

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından hükmen galip gelerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakibi oldu.

Daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs'a alındığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama:

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.

Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM