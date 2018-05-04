Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasının ardından hükmen galip gelerek adını finale yazdıran Fenerbahçe, Akhisarspor'un rakibi oldu.
Daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs'a alındığı duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklama:
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi.
Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.