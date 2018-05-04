Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Galatasaray'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve oynadığı çoğu maçta ıslıklanan Tarık Çamdal'ın keyfi yerinde.

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Bursasporlu futbolcular bugün de idmana çıkmadı

Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da futbolcular, 4 aydır para alamadıkları gerekçesiyle yönetimi protesto etmek için idmana çıkmadı.