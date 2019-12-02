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Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler

TFF, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

| Haber Merkezi
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Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

3 ARALIK SALI

13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük

4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Murat Erdoğan

18.30 Altay-Trabzonspor: Serkan Tokat

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan

5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 GMG Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek

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