Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
3 ARALIK SALI
13.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Özgüç Türkalp
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: Burak Şeker
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu
18.30 Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.45 Fenerbahçe-İstanbulspor: Zorbay Küçük
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Murat Erdoğan
18.30 Altay-Trabzonspor: Serkan Tokat
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 GMG Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek