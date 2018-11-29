Türkiye Kupası maçlarının programı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Akıllara ise Fatih Terim'in, "Devler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz" sözleri geldi.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından tarihin en kolay grubuna düşen Galatasaray'ın bir üst tura yükselememesi, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

Manuel Fernandes'e övgüler yağdıran Fatih Terim, "Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir" diyerek Portekizli futbolcuya yeşil ışık yaktı.

Askerlikle spor hayatının birbirine benzediğini söyleyen Ramil Guliyev, "Askerlik yapmak çok güzeldi, benim için sıkıcı olmadı" dedi.

1 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bu akşam sahne alıyor. F.Bahçe sahasında D.Zagreb'i konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Sarpsborg'la karşılaşacak.

2 Moskova'dan Schalke'ye maçı bize bırakın teklifi G.Saray'ın grubunda yer alan Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova takımlarının sosyal medya hesapları arasında geçen mesajlaşma büyük tepki çekti.

3 Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi üzüntüsü Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından tarihin en kolay grubuna düşen Galatasaray'ın bir üst tura yükselememesi, camiada büyük hayal kırıklığı yarattı.

4 Beşiktaş-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

5 Fatih Terim: Fernandes'i çok beğeniyorum Manuel Fernandes'e övgüler yağdıran Fatih Terim, "Herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir" diyerek Portekizli futbolcuya yeşil ışık yaktı.

6 Ramil Guliyev: Askerlik çok güzel Askerlikle spor hayatının birbirine benzediğini söyleyen Ramil Guliyev, "Askerlik yapmak çok güzeldi, benim için sıkıcı olmadı" dedi.

7 Güney Koreli futbolcunun talihsiz sakatlığı Güney Kore K Lig Challenge'ta Daejeon Citizen ile Gwangju FC karşı karşıya geldi. Maçta Güney Koreli futbolcu Lee Seung-Mo'nun boynu kırıldı.

8 Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.

9 Şike yapan futbolcu futboldan ömür boyu men edildi Güney Koreli futbolcu Jang Hak-yong, ilk 20 dakikada kırmızı kart görmesi için şike yaptığını itiraf etti ve futboldan ömür boyu men edildi.