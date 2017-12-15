Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu eşleşlemeri de yapılan kura çekimiyle netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir kuraya seri başı olara katıldı.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - İstanbulspor

Boluspor - Akhisarspor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Beşiktaş - Osmanlıspor

Kayserispor - Antalyaspor

Giresunspor - Başakşehir

Konyaspor - Trabzonspor

Galatasaray - Bucaspor





Seri başı takımlar; Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği

Seri başı olmayan takımlar: Konyaspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Boluspor, Giresunspor İstanbulspor, Bucaspor

MAÇLAR NE ZAMAN?

Son 16 Turu, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak'ta oynanacak.