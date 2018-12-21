Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen son 16 Turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.
İşte eşleşmeler:
Ümraniyespor-Fenerbahçe
Boluspor-Galatasaray
Trabzonspor-Balıkesirspor
Başakşehir-Hatayspor
Kayserispor-Akhisarspor
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor
Antalyaspor-Göztepe
Kasımpaşa-Alanyaspor
NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.