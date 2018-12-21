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Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın rakibi ise Boluspor oldu.

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
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Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen son 16 Turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

İşte eşleşmeler:

Ümraniyespor-Fenerbahçe
Boluspor-Galatasaray
Trabzonspor-Balıkesirspor
Başakşehir-Hatayspor
Kayserispor-Akhisarspor
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor
Antalyaspor-Göztepe
Kasımpaşa-Alanyaspor

NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

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