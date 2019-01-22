Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu rövanş maçlarının oynanacağı tarihleri resmi internet sitesinden duyurdu.
İşte program:
22 OCAK SALI
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
23 OCAK ÇARŞAMBA
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 OCAK PERŞEMBE
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)
29 OCAK PERŞEMBE
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom) (rövanş)
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