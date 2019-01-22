Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Demba Ba Başakşehir'de Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de oynayan Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

2 Emiliano Sala'yı taşıyan uçak kayboldu Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Yaklaşık 20 saattir uçaktan sinyal alınamıyor.

3 Fransızlardan ahlaksız Depay pankartı St.Etienne taraftarı, Lyon forması giyen Memphis Depay'ı kızdırmak için tribünde "5 milyon takipçisi var ama bir tane babası yok" yazılı çirkin bir pankart açtı.

4 Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, Ankaragücü maçında yaptığı hareketle taraftarını bir kez daha çıldırttı.

5 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

6 Mustafa Reşit Akçay Azerbaycan'ın başına geçiyor Azerbaycan Milli Takımı'yla görüştüklerini açıklayan Mustafa Reşit Akçay, "Henüz kesinleşmeyen bazı konular var. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

7 Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'a Süper Lig'den talip çıktı. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor.

8 Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

9 Soldado: Puan durumunda hep altlardayız Bursaspor maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.