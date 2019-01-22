Ensonhaber.com'a dön

Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı.

Yorum Yap

Türkiye Kupası son 16 turu maç programı

Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turu rövanş maçlarının oynanacağı tarihleri resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte program:

22 OCAK SALI

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 OCAK ÇARŞAMBA

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 OCAK PERŞEMBE

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

29 OCAK PERŞEMBE

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom) (rövanş)

Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM