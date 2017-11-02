Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Kupası 5. tur ilk maçları 28-29-30 Kasım, rövanşları ise 12-13-14 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Beşiktaş - Manisaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Trabzonspor - Erzurumspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Karabükspor - İstanbulspor
Ankara Demirspor - Akhisarspor
Giresunspor - Alanyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraşspor - Başakşehir
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Batman Petrolspor - Konyaspor
Sivasspor - Bucaspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği