Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı

1 Dursun Özbek yabancı kuralı ve VAR için tarih verdi Dursun Özbek, hem Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin hem de yabancı kuralı değişikliğinin 2019 yılından sonra hayata geçirileceğini açıkladı.

2 Derbide bıçaklanan taraftarın görüntüleri G.Saray-F.Bahçe derbisinde, kendi aralarında kavga eden sarı-lacivertli taraftarların görüntüleri ortaya çıktı.

3 İngiliz Büyükelçi Beşiktaş sevgisini anlattı Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan İngiliz Büyükelçi Richard Moore, "Bana tinerci misin diye soruyorlar, bu da hoşuma gidiyor" dedi.

4 Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkan Ali Koç'un listesinde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan tokat yiyen Işık Eyigüngör'ü yönetim kuruluna alacak.

5 Eriksen'in golleri Danimarka'yı Dünya Kupası'na taşıdı Danimarka, Eriksen'in hat-trick yaptığı mücadelede İrlanda'yı 5-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini kaptı.

6 Lucescu: Devrim yapacağız Arnavutluk maçı sonrası bir toplantı yapan Mircea Lucescu, "A Milli Takım'da devrim yapacağız" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

7 Aykut Kocaman yapay zekayı anlattı Aykut Kocaman, IBM Türkiye tarafından düzenlenen ve yapay zeka konusunun ele alındığı Watson İstanbul Zirvesi'nde sunum yaptı.

8 Erol Alkan: Kendimi ispatlayacağım A Milli Takım'a çağrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Surinam asıllı Erol Alkan "Kendimi ispatlayacağım" dedi.

9 Pepe milli maçta sakatlandı Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, ABD ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.