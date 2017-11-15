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Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı

TFF, Türkiye Kupası 5. tur maçlarının programını açıkladı. Beşiktaş ve G.Saray 28 Kasım, F.Bahçe ise 29 Kasım'da oynayacak.

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Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yaklaşıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, maç programını açıklandı.

32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur'da 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oyananacak ilk maçların müsabaka programı şöyle;

28 KASIM SALI

Beşiktaş-Manisaspor Vodafone Park (Seyircisiz) Saat 14.30 

Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom) Saat 20.30

29 KASIM ÇARŞAMBA

Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker Stadı) Saat 20.30 

30 KASIM PERŞEMBE

Büyükşehir Belediyrspor Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir Stadı) Saat 19.30

DİĞER MAÇLARIN PROGRAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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