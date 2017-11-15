Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yaklaşıyor...
Türkiye Futbol Federasyonu, maç programını açıklandı.
32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur'da 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oyananacak ilk maçların müsabaka programı şöyle;
28 KASIM SALI
Beşiktaş-Manisaspor Vodafone Park (Seyircisiz) Saat 14.30
Galatasaray-Sivas Belediyespor (Türk Telekom) Saat 20.30
29 KASIM ÇARŞAMBA
Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker Stadı) Saat 20.30
30 KASIM PERŞEMBE
Büyükşehir Belediyrspor Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir Stadı) Saat 19.30