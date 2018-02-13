Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor

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Levent Açıkgöz: Hiçbir varlık gösteremedik

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Akhisar ile Bursaspor taraftarları kavga etti

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Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

1 Gomis, Lewandowski ve Suarez'i geçti Antalyaspor'a 2 gol atan Gomis, Avrupa'da toplam gol ve asist sayısında takımına en fazla katkı yapan 6. oyuncu oldu.

2 Fenerbahçe, Başakşehir'in turuncu soyunma odasını boyadı Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, hem maç öncesinde Kadıköy atmosferi yaratmak hem de turuncu stres yapar düşüncesiyle soyunma odasını sarı-laciverte boyadı.

3 Dirar Başakşehir galibiyetini kutladı Başakşehir'i deplasmanda iyi bir oyunla mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Faslı futbolcu Dirar, galibiyeti Ortaköy'de kutladı.

4 Di Francesco: İtalya basını Cengiz'den özür dilesin Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, İtalyan basınının Cengiz Ünder'i haksız yere eleştirdiğini belirterek, "Cengiz Ünder'den özür dilesinler" dedi.

5 Rodrigues'in performansı alkış aldı Galatasaray'da son haftaların formda ismi Rodrigues, Antalyaspor galibiyetinde de Gomis'le birlikte başroldeydi.

6 Şenol Güneş oyuncuları kampa alıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularını 1 aylık kampa alıyor. Güneş, özel hayattan futbolcuların hobilerine kadar birçok konuda yasak getirecek.

7 Giuliano: Şampiyonluğu çok istiyorum Aykut Kocaman'dan Başakşehir maçında forma isteyen Giuliano, "Şampiyonluk kupasını Dünya Kupası'ndan çok istiyorum." dedi.

8 Fatih Terim: Lider olmak güzel Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

9 Galatasaray haftalar sonra lider Antalyaspor'u Feghouli ve Gomis'in iki golüyle 3-0 yenen Galatasaray, Başakşehir'i geçerek zirveye çıktı.