Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor, siyah-beyazlı rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

2 3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı TFF 2. Lig'de Uşakspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan maçta 90. dakikada verilen ve üç kez tekrarlanan penaltı atışında Uşaksporlu kaleci ve defans oyuncusu gole izin vermedi.

3 Karius sezon sonu gönderiliyor Beşiktaş'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçta yine hatalı gol yiyen Karius, bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde.

4 Fatih Aksoy: Taraftarın tepkisi beni kırdı Beşiktaş-Sivasspor maçında Elneny ile yaşadığı pozisyonun ardından siyah-beyazlı taraftarların protestosuna maruz kalan Fatih Aksoy, açıklamalarda bulundu.

5 Tayfur Havutçu istifa etti Trabzonspor'a 6-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutçu, görevi bıraktığını açıkladı.

6 Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Roma, deplasmanda karşılaştığı Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

7 Abdullah Avcı taraftarlardan özür diledi Sivasspor'a mağlubiyetleri sonrası açıklama yapan Abdullah Avcı, "Taraftarı üzdük, özür dileriz." dedi.

8 Beşiktaş evinde Sivasspor'a yenildi Beşiktaş, bütün rakiplerinin kazandığı haftada lider Sivasspor'a sahasında 2-1 yenilerek yarışta ağır bir yara aldı.

9 Trabzonspor Kasımpaşa'ya 6 attı Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı Sörloth'un hat-trick yaptığı maçta 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.