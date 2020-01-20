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Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak.

| AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı şu şekilde:

Yarın
14.00 GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir (Kırklareli Atatürk) (1-1)
20.30 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker) (0-0)

22 Ocak Çarşamba
14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) (1-3) 17.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) (3-4)
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) (2-3)

23 Ocak Perşembe
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) (0-4)
17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) (0-2)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom) (1-1)

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