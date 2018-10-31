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Türkiye Kupası'nda hakem nizami golü vermedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor maçında kale filelerine çarpan top, gol olarak sayılmadı.

Türkiye Kupası'nda hakem nizami golü vermedi
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Kırklarelispor karşı karşıya gelirken karşılaşmanın 24. dakikasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

HAKEM SKANDAL KARARLA GOLÜ VERMEDİ

Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde Murat Akça'nın kafa vuruşu, kale filelerine çarparak geri döndü. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı vermedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

KUPADA VAR YOK

Hakemin skandal kararının ardından Yeni Malatyaspor futbolcularının yoğun itirazları oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi olmadığı için pozisyonların tekrarları izlenemiyor.

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