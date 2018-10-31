Türkiye Kupası'nda Kahramanmaraşspor sürprizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor evinde Konyaspor'u ağırladı. Maça golle başlayan ev sahibi, 3 golle bir üst tura çıkarak sürprize imza attı.





CEREM TALHA ALKIŞ ALDI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Kahramanmaraşspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cerem Talha, takımını öne geçirdi.

15. dakikada Cemal'in pasında topla buluşan Cerem Talha, aşırtma vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Maçın bitimine kısa bir süre kala Kahramanmaraşspor penaltı kazandı. 89. dakikada topu ağlara gönderen Yusuf Emre perdeyi kapattı. 3-0

SÜPER LİG TAKIMLARI DÖKÜLÜYOR

Bursaspor salı günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu maçında, 3. Lig 3. Grup takımı 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Bugün oynanan maçlarda da Konyaspor'un dışında bir de Sivasspor mağlup oldu. 2. Lig Beyaz Grup takımı Bodrumspor'a konuk olan Yiğido, 2-1 kaybetti.