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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'la, Trabzonspor ise Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi...

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonrası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray-Hatayspor
Trabzonspor-Ümraniyespor
Akhisarspor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray, tur atlaması durumunda yarı finalde Yeni Malatyaspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Ümraniyespor \ Akhisarspor - Kasımpaşa
Galatasaray - Hatayspor \ Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 5-6-7 Şubat, rövanşlar ise 26-27-28 Şubat'ta oynanacak.

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