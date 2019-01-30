Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'la, Trabzonspor ise Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

2 Mitroglou Galatasaray'da Galatasaray, Diagne'nin ardından Mitroglou'yla da anlaşmaya vardı. Yunan golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

3 Emre Mor: Galatasaray benim çocukluk hayalim Celta Vigo'da tam 4 kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim'le görüşen 21 yaşındaki futbolcu, son bir şans istedi.

4 Sala su altında aranacak Emiliano Sala'nın ailesi, durdurulan arama çalışmalarını yeniden başlattı. Birçok futbolcunun yardımlarıyla toplanan parayla kiralanan tarama gemisi, 28 yaşındaki futbolcuyu su altında arayacak.

5 Trezeguet: G.Saray'a gitmek istiyorum Kasımpaşa'da Diagne'nin ardından Trezeguet de Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

6 BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

7 Khabib ve McGregor'a men cezası Nevada Komisyonu, Khabib ile McGregor arasında yapılan UFC hafif sıklet unvan maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki dövüşçüye de ağır cezalar verdi.

8 Vida ve Maicon'a gelen teklifler Transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala Beşiktaş ve G.Saray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Vida'ya 7.5, Maicon'a ise 6 milyon euroluk teklif geldi.

9 Galatasaray Diagne'yle anlaştı Galatasaray Diagne ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için Paşa'ya 12.8 milyon euro ödeyecek.