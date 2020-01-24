Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Bu hafta oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale çıkan takımlar netleşmişti.
Bugün yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu.
F.BAHÇE, KIRKLARELİSPOR'LA EŞLEŞTİ
Trabzonspor-Erzurumspor
Kırklarelispor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Sivasspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
Trabzonspor-Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile Kırklarelispor-Fenerbahçe mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor-Sivasspor eşleşmesini geçen takım ise Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının kazananıyla oynayacak.
NE ZAMAN OYNANACAK?
Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta, rövanş maçları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak.