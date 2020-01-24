Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Kırklarelispor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor oldu.

Galatasaray'ın son dönemde en formda ismi olan Lemina, yönetime gelecek sezon da takımda yer almak istediğini iletti.

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Fenerbahçe: Limit artırımı yetersiz

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL ekledi. Ancak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, bu rakamın transfer yapmak için yeterli olmadığı vurgulandı.