Ensonhaber.com'a dön

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Kırklarelispor ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor oldu.

| Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Yorum Yap

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Bu hafta oynanan son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale çıkan takımlar netleşmişti.

Bugün yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu.

F.BAHÇE, KIRKLARELİSPOR'LA EŞLEŞTİ

Trabzonspor-Erzurumspor
Kırklarelispor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Galatasaray
Antalyaspor-Sivasspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU

Trabzonspor-Erzurumspor eşleşmesinin galibi ile Kırklarelispor-Fenerbahçe mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor-Sivasspor eşleşmesini geçen takım ise Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasının kazananıyla oynayacak.

NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat'ta, rövanş maçları 11-12-13 Şubat'ta oynanacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM