Türkiye Kupası'nda program ve hakemler açıklandı

1 Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu Galatasaray, Belhanda için Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti. Faslı oyuncunun anlaşması halinde transfer resmiyet kazanacak.

2 Babel'in yerine Hırvat futbolcu geliyor Ryan Babel'i Fulham'a gönderen Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun boşluğunu Fiorentina'dan Pjaca ile dolduracak.

3 Muhayer Oktay Beşiktaş'ta Beşiktaş, Almanya 4. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf II'den Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

4 Ozan: F.Bahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, hedeflerini anlattı. 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübe geri dönerek kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

5 Vagner Love: Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ancak henüz bir takımla anlaşamayan Brezilyalı forvet Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu söyledi.

6 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan Burak Yılmaz mesajı Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımla ilgili yaptığı açıklamada "Burak'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir." dedi.

7 Alan Carvalho takımıyla birlikte kampa gitti Galatasaray'ın forvet hattına takviye olarak düşündüğü Alan Carvalho, takımı Guangzhou Evergrande ile birlikte hazırlık kampı için Dubai'ye gitti.

8 Gheorghe Hagi: Türkiye'deki parasal krize inanmıyorum G.Saray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, Türkiye'deki kulüplerin maddi anlamda yaşadığı sıkıntılara değindi ve "2 milyon euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin." yorumunda bulundu.

9 Erol Bedir: Fenerbahçeli yöneticilerle şakalaşıyoruz Fenerbahçeli yöneticilerle aynı otelde kampta bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "İki takım da alt sıralarda bulunuyor. Aramızda şakalaşıyoruz, yukarı nasıl çıkarız diye" şeklinde konuştu.