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Türkiye Kupası'nda program ve hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki mücadeleler yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesi yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Son 16 turundaki ilk maçların programı şöyle:

YARIN

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya) 19.50
Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk) 

16 OCAK ÇARŞAMBA

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya) 18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 OCAK PERŞEMBE

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

HAKEMLER

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak üç karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Halis Özkahya
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
19.50 Boluspor-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

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