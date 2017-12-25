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Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

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Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor

Son 16 turunda karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)
20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

27 Aralık Çarşamba:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)
16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 Aralık Perşembe:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

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