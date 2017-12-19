Türkiye Kupası'nda son 16 programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği Son 16 Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017 tarihlerinde oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
26.12.2017 Salı
Gençlerbirliği - Bursaspor | Ankara 19 MAYIS (18:30)
Galatasaray - Bucaspor | Türk Telekom (20:30)
27.12.2017 Çarşamba
A.Ç. Giresunspor - M. Başakşehir | Giresun Atatürk (15:00)
Kayserispor - Antalyaspor | BB Kadir Has (16.30)
Atiker Konyaspor - Trabzonspor | Konya BB (18:30)
Fenerbahçe - İstanbulspor | Ülker Stadı (20:30)
28.12.2017 Perşembe
Boluspor - TM Akhisarspor | Bolu Atatürk (16:30)
Beşiktaş - Osmanlıspor | Vodafone Park (20.30)