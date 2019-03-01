Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akhisarspor, Helder Barbosa ve Josue'nin golleriyle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.



Karşılaşmanın 18. dakikasında Akhisarspor'da Heldeer Barbosa, Zeki Yavru'nun asistinde topu ağlar göndererek skoru 1-0'a getirdi. 37. dakikada Fode Koita, Trezeguet'in pasında golü Akhisar ağlarına gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi. Akhisarspor'da Josue, 84. dakikada sahneye çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.



Öte yandan maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girerken, VAR incelemesinin ardından Elvis Manu'ya kırmızı kart gösterildi.



Akhisarspor, ilk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etmişti.

İŞTE FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçla Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmaları belli oldu. Akhisarspor, Ümraniyespor ile eşleşirken, Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.