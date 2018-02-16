Ensonhaber.com'a dön

Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları Cumartesi oynanacak ve finalistler belli olacak

Yorum Yap

Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk yarı final maçı saat 14.00'te Darüşşafaka ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

FİNAL İÇİN PARKEDELER

Çeyrek finalde Eskişehir Basket'i rahat bir oyunla 75-59 yenen Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup eden Anadolu Efes'le finale çıkma mücadelesi verecek.

Günün ikinci yarı final maçında ise Beşiktaş Sompo Japan ile TOFAŞ saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde son şampiyon Banvit'i 80-63 yenen Beşiktaş Sompo Japan ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-78'le geçen TOFAŞ, finalist olmak için parkeye çıkacak.

Bu iki maçın galibinin karşılaşacağı final maçı ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM