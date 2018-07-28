Türkiye, Mesut Özil sayesinde EURO 2024'ü kazanabilir

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Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Almanya'da kendisine yapılan ırkçı saldırılar ve saldırgan tutumlar yüzünden Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

İNSAN HAKLARI KRİTERİ ALMANLARA KAYBETTİREBİLİR

Başkan Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf yüzünden ırkçı saldırılarla karşı karşıya kalan Mesut'un emeklilik şekli Almanya'ya pahalıya patlayabilir. Alman basını, Mesut'a yapılanlardan dolayı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecinde Türkiye'nin Almanya'nın önüne geçtiğini ifade etti.

UEFA ilk kez adaylık sürecine "İnsan haklarına saygı" kriteri de getirdi. Alman basınında çıkan haberin detaylarında, Almanya'nın bu kriterde Türkiye'den daha iyi durumda olduğu ancak Mesut Özil'e yapılan ırkçılığın Türkiye'yi bir adım öne geçirdiği aktarıldı. Aynı zamanda bu yarışın Türkiye'ye kaybedilmesinin Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in sonunu getireceği belirtildi. (Bu haber Kralspor.com'dan kopyalanmıştır.)

Almanya'da Mesut'a yapılanların ardından hem TFF'nin hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı futbolcuya sahip çıkması da büyük avantaj olarak gösterildi.

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti VİDEO





UEFA: "FUTBOLUN İTİBARI ZEDELENEMEZ"

UEFA mevzuatında "Davranış Kuralları" başlığı altında aday ülkelerin birbirleri arasındaki tutumu, davranışları ve açıklamaları son derece önemli. Adayların Avrupa futbolunun itibarını zedelemesi kabul edilemez bir davranış olarak görülüyor ve Almanya'nın tutumu bu durumla doğrudan bağlantılı.

Türkiye ile Almanya'nın ev sahibi olmak için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke 27 Eylül'de açıklanacak.