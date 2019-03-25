A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Mustafa Cengiz'in seçime gitmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibe kayyum atanabileceğini ifade etti.

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Orkun Kökçü: Gönlüm Hollanda'dan yana

Feyenoord'da forma giyen genç oyuncu Orkun Kökçü, Milli Takım için karar vermediğini ancak Hollanda'ya daha yakın olduğunu belirtti.