Ensonhaber.com'a dön

A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında sahasında Moldova'yı konuk edecek.

A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu
Yorum Yap

Türkiye-Moldova - CANLI SKOR

Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılarda hedef yine galibiyet.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA?

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımızın Moldova karşısında 11'i: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Hakan Çalhanoğlu, Deniz, Cenk, Burak

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM