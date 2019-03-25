A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılarda hedef yine galibiyet.
Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.
HANGİ KANALDA?
Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
A Milli Takımımızın Moldova karşısında 11'i: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Hakan Çalhanoğlu, Deniz, Cenk, Burak