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Türkiye-Moldova maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye-Moldova maçının muhtemel 11'leri
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Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılarda hedef yine galibiyet.

Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.

HANGİ KANALDA?

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye
Mert
Zeki
Kaan
Merih
Hasan Ali
Okay
Mahmut
Emre
Hakan
Cenk
Burak

Moldova
Celeadnic
Razgoniuc
Posmac
Jardan
Graiur
Antoniuc
Turcan
Anton
Sandu
Ambros
Milinceanu

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