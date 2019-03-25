1 Ersun Yanal'ın istediği golcü Fenerbahçe'de Ersun Yanal, forvet transferinde ilk sıraya Glasgow Rangers'ın golcüsü Morelos'u koydu.

2 Burak Yılmaz kaptan oluyor Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda Burak Yılmaz ve Vida'yı kaptan yapmaya karar verdi.

3 İnan Kıraç: İbra edilmemeyi doğru bulmuyorum Galatasaray camiasının etkili ismi İnan Kıraç, yönetimin ibra edilmemesini sonradan öğrendiğini belirterek, "Bu kararı doğru bulmuyorum" dedi.

4 Galatasaray Lisesi öğrencilerine dışarı çıkma yasağı Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin ardından kutlama yapan liselilere ceza geldi. Galatasaray Lisesi müdürü, yatılı kalan öğrencilerin hafta sonu dışarı çıkmalarını yasakladı.

5 Türkiye-Moldova maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında sahasında Moldova'yı konuk edecek.

6 Şenol Güneş, Burak Yılmaz'a takıldı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'na yetişmek istediğini söyleyen Burak Yılmaz'a "Yetişirsin, yetişirsin. Daha Dünya Kupası var" dedi.

7 Fenerbahçe maaş bütçesini azaltacak Fenerbahçe yönetimi, yüksek maaşlı birçok futbolcuyla yollarını ayıracak ve önümüzdeki dönemde transfer edilecek isimlere yüksek maaş vermeyecek.

8 Galatasaray genel kurulunda mikrofona yansıyan konuşma Dün yönetimin ibra edilmemesine yol açan oylamada evetlerin fazla olduğu, ortaya çıkan bir video ile gündeme geldi. Cengiz yönetimi bu video ile mahkemeye gidecek.

9 Fikret Orman'dan Guti'ye: Göster kendini Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda yardımcı antrenörlük yapan Guti ile bir toplantı gerçekleştirdi ve İspanyol hocaya "Göster kendini Guti. Sana olan güveni mi boşa çıkarma" dedi.