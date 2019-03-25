Türkiye-Moldova maçının muhtemel 11'leri

Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılarda hedef yine galibiyet.
Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek.
HANGİ KANALDA?
Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye
Mert
Zeki
Kaan
Merih
Hasan Ali
Okay
Mahmut
Emre
Hakan
Cenk
Burak
Moldova
Celeadnic
Razgoniuc
Posmac
Jardan
Graiur
Antoniuc
Turcan
Anton
Sandu
Ambros
Milinceanu