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Türkiye-Özbekistan maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek.

| AA
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Türkiye-Özbekistan maçı muhtemel 11'leri

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Nazım, Çağlar, Merih, Emre Taşdemir, Ozan, Yusuf, Cengiz, Abdülkadir, Kenan, Enes.

Özbekistan: Nesterov, Sayfiyev, Krimets, Tukhtakhujaev, Khashimov, Sidikov, Musaev, Shukurov, Alibaev, Shomurodov, Khamdamov.

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