Türkiye-Özbekistan maçı muhtemel 11'leri

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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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1 Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti Meksikalı boksör Andy Ruiz, boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Joshua yendi ve dünya şampiyonu oldu.

2 Şampiyonlar Ligi final maçında sahaya dalan taraftar Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayolu bir kadın taraftar girince, Liverpool forması giyen Mohamed Salah yüzünü tribünlere doğru çevirdi.

3 Abdullah Avcı: Çocukluğum Beleştepe'de geçti Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, imzaladığı 3 yıllık anlaşmanın ardından ilk açıklamalarını yaptı.

4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek 14 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

5 Şenol Güneş milli maçları değerlendirdi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında önce Özbekistan maçından sonra da Fransa ile oynayacağımız resmi mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

6 Messi: Ronaldo'yu özlüyorum Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yla rekabet etmeyi özlediğini söyledi. Messi ayrıca milli takımla kupa kazanmadan emekli olmak istemediğini de söyledi.

7 Abdullah Avcı resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

8 Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı Kasımpaşa, 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı.

9 TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Özdemir 179 oy aldı.