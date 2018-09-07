Türkiye-Rusya - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Türkiye 1-1 Rusya

41' GOOOOOOOLLLLLLL..... Türkiye 1-1 Rusya (Serdar Aziz)

30' İlk tehlikeli atağımızı Hakan Çalhanoğlu ile bulduk. Ceza sahası dışından vuruşu dışarı çıktı.

20' A Milli Takımımız yenilen golden sonra beraberliği bulmak adına organize ataklar geliştiriyor.

13' GOL... Türkiye 0-1 Rusya (Cherysev)

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Millilerimize başarılar dileriz.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya ile karşılaşıyor.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalıyor.. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

A Milli Takımımız: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar, Şener, Mehmet Topal, Okay, Yusuf, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk

Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokhin, Dzyuba

ULUSLAR LİGİ NEDİR?

EURO 2020 Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan milli takımlar finallere katılmaya hak kazanacak. 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden çıkacak. Uluslar Ligi, elemeleri geçemeyen takımlara EURO 2020'ye katılması için ikinci bir şans verecek.

Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, ülke puanına göre 4 lige (A, B, C ve D) ayrıldı. A ve B Ligi'nde 12'şer, C Ligi'nde 15, D Ligi'nde 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Böylelikle yakın güce sahip takımların birbirleriyle mücadele etmeleri, daha rekabetçi ve zevkli karşılaşmaların ortaya çıkması hedefleniyor.