Türkiye-Rusya maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği 8 futbolcunun yetersiz olduğunu ifade etti.

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi PSG forması giyen Neymar'ın, transfer döneminde Barcelona'ya dönmek için yalvardığını ancak yöneticilerin kendisine 'hayır' cevabı verdiğini öne sürdü.

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Dünyanın en değerli kulüpleri

Transfermarkt'ın verilerine göre dünyanın en değerli 100 kulübü ortaya çıktı. Listede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor