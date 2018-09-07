Türkiye-Rusya maçının muhtemel 11'leri

Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşmanın henüz yayıncısı belli değil.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
RUSYA: Lunes, Neustadter, Dzhikiya, Kudriashov, Rausch, M. Fernandes, Kuziaev, Erokhin, Zobnin, Cheryshev, Dzyuba