Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı çeyrek finalde

Kanada'da düzenlenen şampiyonadaki grup maçlarını 5 galibiyet, 1 de mağlubiyetle tamamlayan Sualtı Hokeyi Milli Takımı, bu akşam oynanacak çeyrek final mücadelesinde TSİ 19:40'ta Portekiz ile karşılaşacak.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP PORTEKİZ
Milliler grup maçlarında Japonya'yı 9-0, Fransa'yı 3-0, ABD'yi 2-1, İspanya'yı 4-1, Hollanda'yı da 12-3'lük skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler gruplarındaki tek maçta da Birleşik Krallık ekibine 3-2 yenildi.
Antrenör Kadir Kırlıoğlu yönetimindeki Sualtı Hokeyi Milli Takımı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ahmer Efecan AY, Bilal Emin Kahraman, Coşkun Yağız Aydın, Fatih Çakar, Fırat Karabul, Hakan Kutlu, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Yusuf Yunak, Ziya Volkan Aksu, İsmail Sarıkaya.
Fransa 0 - 3 Türkiye Sualtı Hokeyi Müsabakası VİDEO