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Türkiye, kadınlar sutopunda da farklı yenildi

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası kadınlar kategorisinde Türkiye, gruptaki üçüncü maçında İspanya’ya 32-2 yenildi.

Türkiye, kadınlar sutopunda da farklı yenildi
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İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda dördüncü gün müsabakaları oynandı.

Kadınlarda üçüncü maçına çıkan Türkiye, ev sahibi İspanya’ya 32-2 yenildi ve B Grubu’nda son sırada yer aldı.

ALMANYA'DAN 3 FARK YEDİK

Bugün oynanan maçta da millilerimiz Almanya'ya 12-9 yenildi. Bu skor millilerimizin yediği en düşük fark olarak dikkat çekti.

ERKEKLERDE FARK 21 SAYI

Avrupa Sutopu Şampiyonasında Türkiye Erkek Milli Takımı, gruptaki 2. karşılaşmasında Hırvatistan'a 23-2 mağlup oldu. 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki 2. maçında Hırvatistan'a 23-2 yenildi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen organizasyon, 5. gün müsabakalarıyla devam etti. Erkekler C grubundaki ilk maçında Yunanistan'a 27-1 yenilen Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı 2. karşılaşmayı da 23-2 kaybetti.

SON MAÇ HOLLANDA'YLA

Ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesinde, 20 Temmuz Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.

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