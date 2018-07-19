Türkiye, kadınlar sutopunda da farklı yenildi

İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin erkek ile kadın milli takımlarının yer aldığı organizasyonda dördüncü gün müsabakaları oynandı.

Kadınlarda üçüncü maçına çıkan Türkiye, ev sahibi İspanya’ya 32-2 yenildi ve B Grubu’nda son sırada yer aldı.

ALMANYA'DAN 3 FARK YEDİK

Bugün oynanan maçta da millilerimiz Almanya'ya 12-9 yenildi. Bu skor millilerimizin yediği en düşük fark olarak dikkat çekti.

ERKEKLERDE FARK 21 SAYI

Avrupa Sutopu Şampiyonasında Türkiye Erkek Milli Takımı, gruptaki 2. karşılaşmasında Hırvatistan'a 23-2 mağlup oldu. 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki 2. maçında Hırvatistan'a 23-2 yenildi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen organizasyon, 5. gün müsabakalarıyla devam etti. Erkekler C grubundaki ilk maçında Yunanistan'a 27-1 yenilen Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı 2. karşılaşmayı da 23-2 kaybetti.

SON MAÇ HOLLANDA'YLA

Ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesinde, 20 Temmuz Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.