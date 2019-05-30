A Milli Takımımızın Yunanistan maçı 11'i

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Güneş: Hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz

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Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunda devre arası alınan Marcao-Luyindama ikilisi kilit rol oynadı. Başarılı stoperleri transfer eden isim ise scout şefi Emre Utkucan'dı.

Marcao ve Luyindama'yı Emre Utkucan keşfetti

Chelsea-Arsenal maçında iyi bir performans sergileyemeyen Mesut Özil, oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara küfretti.

Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart küme düştü. Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray, Ozan Kabak için devrede

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa'nın yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu

Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Avcı'nın kısa sürede Beşiktaş'ın başına geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak gösterdiği düşük performans sonrası kiralanan Barış Alıcı'nın, gönderileceği ifade ediliyor.

UEFA yetkilileri futbolda bazı kuralların değişmesine karar verdi. Değişen kurallar ilk olarak Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesinde uygulanacak.

Beşiktaş'la anlaşmaya varan Abdullah Avcı'nın 35 yıl önce verdiği "G.Saraylıyım ama Beşiktaş'a gideceğim" demeci sosyal medyada gündeme geldi.

1 Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirme kararı aldı. Ç.Rizespor'un yeni hocası ise İsmail Kartal oldu.

2 Marcao ve Luyindama'yı Emre Utkucan keşfetti Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunda devre arası alınan Marcao-Luyindama ikilisi kilit rol oynadı. Başarılı stoperleri transfer eden isim ise scout şefi Emre Utkucan'dı.

3 Soldado ve İsmail'le yollar ayrıldı F.Bahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ve Soldado'yla yola devam etmeme kararı aldı. İsmail'in Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

4 Diagne: Juventus isterse giderim Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, Juventus'un teklif yapması halinde İtalyan devine transfer olabileceğini söyledi.

5 Klopp: Oyuncularım oruç tutabilir Liverpool'un Alman teknik adamı Klopp, oyuncularının oruç tutabileceğini ifade ederek, "Futboldan önemli şeyler var" dedi.

6 Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı gönderiyor Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak gösterdiği düşük performans sonrası kiralanan Barış Alıcı'nın, gönderileceği ifade ediliyor.

7 Hasan Şaş'a 8 maç ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında güvenlik görevlisine saldıran Hasan Şaş'a 8 maç ceza verdi.

8 Kasımpaşa'nın yeni hocası İbrahim Üzülmez oldu Gençlerbirliği ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

9 Abdullah Avcı, Epureanu'yu istiyor Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'deki yardımcılarını siyah-beyazlı ekibe getiriyor. Deneyimli hoca Epureanu'nun da alınmasını istedi.