A Milli Takımımızın Yunanistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun