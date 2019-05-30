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Türkiye-Yunanistan maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam hazırlık maçında Yunanistan'ı Antalya'da konuk edecek.

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Türkiye-Yunanistan maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, özel maçta Yunanistan ile Antalya'da karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Okay, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Cenk, Burak.

Yunanistan: Vlahodimos, Stafylidis, Siovas, Koutris, Valerianos, Goncalves, Masouras, Pelkas, Samaris, Kourbelis, Fortounis.

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