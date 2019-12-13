Türkiye’de 1.70 atlayan ilk kız çocuğu

Sırıkla atlama sporuyla ilgilenen en küçük sporcu olan ve adeta kendine hayran bıraktıran 10 yaşındaki Ceren Alan, yarışmayı bekliyor.

Henüz yaşı tutmadığı için yarışlara katılamayan minik Ceren, "Boyum 1.48 ama 1.70 atlıyorum. Hedefim; sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu olmak" dedi.

İzmir Buca'da yaşayan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ceren Alan, atletizmin bir dalı olan sırıkla atlama sporundaki yeteneğiyle takdir topluyor.

Yaşı yetmediği için yarışmalara katılmayan minik Ceren, 1.48 boyunda olmasına rağmen 1.70 atlayarak görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Haftada 3-4 gün düzenli antrenman yapan Alan, sırıkla atlama sporuyla ilgilenen en küçük sporcu olarak da bilinirken, hedefi ise bir an önce yarışmalara katılmak.