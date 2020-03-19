Türkiye'de ligler ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu.

Avrupa'daki hemen hemen bütün liglerin durdurulması üzerine gözler Süper Lig'e çevrilmişti.

TARİH AÇIKLANMADI

Bugün kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, salgın nedeniyle Türkiye'deki bütün liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Süresiz olarak ertelenen maçların hangi tarihte başlayacağı ise belirtilmedi. Kısa bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Tarih konusu, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacaktır" dedi.



Türkiye'deki ligler ertelendi - VİDEO

Öte yandan basketbol, voleybol ve diğer tüm spor karşılaşmalarının da askıya alındığı duyuruldu.