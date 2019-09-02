Türkiye'de transfer dönemi bitiyor

Türkiye'de 17 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi bu gece sona erecek. Son derece hareketli geçen dönemin en yoğun saatleri bugün yaşanacak.

Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde birçok futbolcu yer alıyor.

GALATASARAY'DA HAREKETLİ SAATLER

Dün Falcao ve Andone'yi alıp Diagne'yi göndererek forvet transferini kapatan Galatasaray, orta saha bölgesine odaklandı.

Sarı-kırmızılı takım Southampton forması giyen Lemina'yı kiraladı. Oyuncunun öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Gündemdeki diğer orta saha ise Erzurumspor'da oynayan Taylan Antalyalı.

Lemina'nın gelmesiyle birlikte yabancı sayısı 15'e çıkan Cimbom'un Linnes, Nagatomo, Mariano veya Donk'tan birini göndermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ SOL BEK

Luiz Gustavo'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, 6 numara pozisyonunu doldurdu. Sarı-lacivertlilerin öncelikli transferi sol bek olacak.

Fenerbahçe'nin sol bekte 1 numaralı adayı Riza Durmisi. İtalya'da Lazio forması giyen deneyimli oyuncu, sarı-lacivertli formayı giymeye yakın. Riza Durmisi'nin alternatifi ise Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Meljnak.

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde Ben Arfa için de son bir atak yapabileceği aktarıldı. Öte yandan deneyimli kaleci Volkan Demirel'in durumu da bugün belli olacak.

BEŞİKTAŞ GOLCÜ ARIYOR

Beşiktaş'ın son gün tek hedefi golcü transferi. Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar transfer dönemi kapanmadan forvet almak istiyor.

Beşiktaş'ın golcü adayları içinde favori Aboubakar. Porto'da istenmeyen adam ilan edilen golcü futbolcu, siyah-beyazlı takıma kiralanabilir.

Diğer golcü adayları ise Okaka ve Diony.