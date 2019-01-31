Türkiye'de transfer dönemi kapandı

Türkiye'de son derece hareketli geçen devre arası transfer tahtası kapandı.
Ülkemizde Ocak ayı transfer sezonunda, yaz ayına nazaran çok daha sıcak gelişmeler yaşandı.
Zirve yarışı veren Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş önemli takviyeler yaparak, sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla girdi.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe ise ligin alt sıralarından kurtulmak için tam 5 ismi kadrosuna kattı.
Yapılan transferler şu şekilde:
GALATASARAY
Emre Taşdemir
Marcao
Semih Kaya
Mbaye Diagne
Kostas Mitroglou
Luyindama
FENERBAHÇE
Moses
Sadık Çiftpınar
Serdar Aziz
Tolgay Arslan
Miha Zajc
BEŞİKTAŞ
Burak Yılmaz
Kagawa
İsimat Mirin
Muhayer Oktay
BAŞAKŞEHİR
Demba Ba
Robinho
Serdar Tasçı
Kudryashov
Alican Fesli
Cemali Serter