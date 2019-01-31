Türkiye'de transfer dönemi kapandı

Fenerbahçe, Sloven oyuncu Miha Zajc'ı Empoli'den bonservisiyle birlikte transfer etti. 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Salih Uçan'ı da Empoli kulübüne verdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayı giydi.

Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende 'Fredy' adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini video ile duyurdu. Videoda Serdar Aziz, Tolgay'a "Doğru yerdeyiz" mesajı attı. Tolgay ise "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.

Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı. 1.5 yılda 4.1 milyon Euro kazanacak olan Mitroglou, 22 numaralı formayı giyecek.

Türkiye'de devre arası transfer dönemi sona erdi. 3 büyükler bu süreçte birçok önemli ismi kadrosuna kattı.

1 Galatasaray Diagne'yi KAP'a bildirdi Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'yi transfer etti.

2 Galatasaray'dan 'kriz yok' paylaşımı Galatasaray Kulübü, gece 02.14'te bir paylaşım yaparak Fatih Terim ile yönetim arasında herhangi bir sorunun olmadığını belirtti.

3 Mitroglou Galatasaray'da Galatasaray, Diagne'nin ardından Mitroglou'yla da anlaşmaya vardı. Yunan golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

4 Ümraniyesporlular sevinirken ışıklar kapatıldı Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de yönetim, rakibinin sevinmesine izin vermeyerek stadın ışıklarını kapattı.

5 Malatyasporlu yöneticiler tribüne alınmadı Fenerbahçe Kulübü, Malatyasporlu bazı yöneticilere ve kulüp çalışanlarına tribünde yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin gerekçesi ise "güvenliği sağlayamayız" şeklinde oldu.

6 Mehmet Demirkol: F.Bahçe 1. lig standardının da altında Mehmet Demirkol, 1. lig ekibi Ümraniyespor'a iki maçta da yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

7 BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

8 Luyindama Galatasaray'da Galatasaray, Standard Liege forması giyen 24 yaşındaki stoper Luyindama'yı tansfer ettiğini açıkladı.

9 Beşiktaş, Quaresma ile yollarını ayırdı Ricardo Quaresma'nın ikinci Beşiktaş macerası da sona erdi. Portekizli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.