Türkiye'de VAR bu kez penaltıyı iptal ettirdi

İlk maçta kendi evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir FK, rövanş maçında bu kez deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

İkinci yarıda Boluspor gol veya goller bulmak adına Gazişehir FK kalesine yüklendi. Baskının arttığı dakikalarda sahneye çıkan isim Guido Kocer oldu ve 56. dakikada Boluspor'un maçtaki ilk golünü atıp farkı 1'e indirdi.

VİDEO YARDIMCI HAKEM, PENALTIYI İPTAL ETTİ

Maçın son anlarında Gazişehir FK bir penaltı atışı kazandı fakat Ümit Öztürk, Video Hakem'den pozisyonu bir kez daha izleme kararı aldı. Ümit Öztürk, pozisyon tekrarını bir kez daha izledi ve penaltı kararını iptal etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

MAÇTAKİ İKİNCİ PENALTI KARARINI BU KEZ 'VAR' DA ONAYLADI

Maçın 90+3. dakikasında Yusuf Emre, Jefferson'u ceza sahası içinde düşürdü ve Hakem Ümit Öztürk bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem, bu kararı inceledi ve bu kez penaltıya hükmetti.

Penaltı atışında topun başına geçen Özgürcan Özcan, farkı yine 2'ye çıkardı ve Gazişehir FK, Boluspor'u deplasmanda 3-1 mağlup edip adını finale yazdırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)