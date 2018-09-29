Türkiye'de VAR uygulanmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Maicon'un golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 15'e çıkarırken, karşılaşmanın ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı.

VAR GELDİ, SORUN HALA DEVAM EDİYOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, rakibi tarafından formasından çekilince yerde kaldı. Pozinyon, Video Hakem Sistemi tarafından tespit edilmesine rağmen penaltı verilmedi.

Sarı-kırmızılı takım kazandığı için olay medyada çok yer bulmadı ancak bu pozisyonla bir kez daha görüldü ki, Video Hakem Sistemi'nin yararları olsa da kararı veren hakemler teknolojiyi kullanmakta yetersiz kalıyor.

Geçtiğimiz haftalarda hakemler tarafından tespit edilemeyen bazı penaltı pozisyonları:

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)