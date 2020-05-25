Türkiye'deki en yetenekli genç futbolcular

Altyapı, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren futbol kulüpleri için artık daha da büyük önem kazandı.

Yıllardır genç futbolculara yeteri kadar değer vermeyen yöneticilerin, bu krizde altyapıdan çıkaracağı oyuncular kulüplerin elini rahatlatabilir.

İşte gelecek vadeden 10 futbolcu:

1-BATUHAN ÇELİK - BAŞAKŞEHİR - FORVET

15 yaşındaki forvet oyuncusu Esenler Erokspor'da futbola başladı. 2016'da Başakşehir'e transfer oldu ancak ardından 2 sezon Haliç forması giydi. 2018'de yeniden Başakşehir'e geri döndü. Son çıktığı Kasımpaşa maçında 4 gol atan Batuhan Çelik'in kariyerinde tam 32 golü bulunuyor. Batuhan ayrıca 8 kez Milli Takım forması giydi.

2-EMRE ÇELTİK - ALTINORDU - SOL KANAT

Seyit Mehmet Özkan'ın erken yaşta profesyonel sözleşme imzaladığı isimlerden. 2003 doğumlu oyuncu 30 kez milli oldu ve kariyerinde 34 golü bulunuyor. Kanat oyuncusu olmasına rağmen skorer yönüyle dikkat çekiyor. 2019'da düzenlenen Sergey Vakhrushev Turnuvası’nda en değerli oyuncu seçilmişti.

3-MELİH BOSTAN - FENERBAHÇE - FORVET

Lakabı Türk Aguero. Tam bir gol makinası. Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Melih Bostan Derince Spor'da futbola başladı. 30 kez alt yaş gruplarında milli olan 15 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 96 gol bulunuyor. Genç oyuncunun Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunuyor. İsmi pek duyulmasa da alt yapıların en popüler isimlerinden.

4-BEKNAZ ALMAZBEKOV - GALATASARAY - ORTA SAHA

Kırgız futbolcu 2018 yılından bu yana Galatasaray alt yapısında forma giyiyor. Kısa Türkiye kariyerine rağmen tam 35 gol atmayı başardı. Kanatlarda oynayan Beknaz aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Fatih Terim'in Florya'da maçlarını izlediği biliniyor.

5-ÖMER FARUK BEYAZ - FENERBAHÇE - 10 NUMARA

Fenerbahçe için gerçek bir pırtanta. Yetenekleri tartışılmaz. Bir çok Avrupa kulübü peşinde. Sarı-Lacivertli takımın geleceği olarak gösteriliyor. Emre Belözoğlu'nun takımla ilgilenmesinin ardından kadroya girmeye başladı. Sarı-Lacivertli taraftarlar onu Kadıköy çimlerinde görmek için sabırsızlanıyor.

6-RAVİL TAGİR - ALTINORDU - STOPER

Altınordu futbolcu fabrikasının yeni ürünü. Nedim Yiğit'in keşiflerinden. 16 yaşında olmasına rağmen TFF 1. Lig'de aslanlar gibi mücadele ediyor. Ümit Milli Takım forması da giydi. A Milli Takım'a Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak jenerasyonunun ardından emin adımlarla geliyor.

7-TUĞBEY AKGÜN - BURSASPOR - ORTA SAHA

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nin gözdelerinden. 2003 doğumlu olan Tuğbey Akgün 37 kez milli oldu ve kariyerinde 37 golü bulunuyor. Çok kısa süre içinde Bursaspor A Takımı ile kendisini izlersek şaşırmayın. 4 büyük takımın radarına çoktan girmiş durumda.

8-SALİH KAVRAZLİ - TRABZONSPOR - FORVET

Altınordu altyapısından Trabzonspor'a geçerken büyük olay olmuştu. Forvet dışında sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. 44 kez milli olan 18 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 122 gol atma başarısı gösterdi. Henüz lisansı çıkmadığı için Bordo-Mavili formayı giyemedi ancak Milli formayı girmeye devam ediyor.

9-BARTUĞ ELMAZ - GALATASARAY - ORTA SAHA

Sağ ayağını muhteşem kullanıyor. Onun için "Florya'da yeni bir Hagi yetişiyor" deniyor. 17 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray 2022'ye kadar profesyonel sözleşme imzaladı. 35 kez milli oldu ve kariyerinde 39 golü bulunuyor.

10-EMRE DEMİR - KAYSERİSPOR - ORTA SAHA

İsmini duymayan kalmadı zaten. Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Şimdiden bir çok takım transferi için hazırlık yapıyor. Menajerler bu oyuncunun menajerliği için yarıştı. Ünlü menejer Ahmet Bulut oyuncunun ailesine 300 bin euro ödeyerek temsilciliğini aldı.