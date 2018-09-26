Türkiye'den EURO 2024 tanıtım klibi

Türkiye ve Almanya'nın yarıştığı EURO 2024 ev sahipliği hakkının kazanan Perşembe günü açıklanacak. Türkiye'nin hazırladığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tanıtım klibi beğeni topladı.

Türkiye'nin EURO 2024 tanıtım klibi VİDEO

SUNUM HAZIRLANDI

Tören öncesinde iki aday ülkenin temsilcileri, UEFA yönetim kurulu üyelerinin huzurunda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videolarını izletecek. İsviçre'nin Nyon kentinde belli olacak sonuç öncesi Türkiyer'nin yayınladığı sunum belli oldu.

Türkiye adına sunumları, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapacak.