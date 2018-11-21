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Türkiye'nin C Ligi'ndeki rakipleri

Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Takımımızın, C Ligi'ndeki 14 muhtemel rakibi belli oldu.

Türkiye'nin C Ligi'ndeki rakipleri
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UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grupta sonuncu olaral bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada C Ligi'nde yer alacak olan A Milllerin karşılaşması muhtemel 14 ülke var. 

C LİGİ'NDE YENİ RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Statü gereği grup birincileri bir üst lige çıkarken, sonuncular ise bir alt lige düşüyor. 

A Milli Takımımızın da yer aldığı C Ligi'nde 15 ülke yer alacak. Bu takımlar şöyle: 

Slovakya
TÜRKİYE
Kuzey İrlanda
İrlanda Cumhuriyeti
İsrail
Macaristan
Bulgaristan
Romanya
Gürcistan
Belarus
Kosova
Makedonya
Yunanistan
Karadağ
Arnavutluk

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