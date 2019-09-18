Türkiye'nin Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı tehlikede

Takımların, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılımını belirlenen UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda'nın gerisine düştük.

Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in bu sezon gösterecekleri performans son derece önemli bir hal aldı.

HOLLANDA'NIN GERİSİNE DÜŞTÜK

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılıyor. Bu durum da takımlarımıza ciddi bir gelir imkanı sağlıyor.

Ligi ikinci sırada bitiren takım ise ön eleme oynuyor. Türkiye'de lig ikincisi olan ekipler uzun yıllardır Devler Ligi'ne kalamıyor. Son dönemlerde temsilcilerimizin birçoğu Avrupa'da kötü performans göstererek ülke puanına katkı sağlayamıyor.

Bunun tam tersi olarak ise ülke puanında gerimizde olan ülkelerden Hollanda'nın büyük çıkışı var. Ajax'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamasının da etkisiyle Hollanda, Türkiye ve Ukrayna'yı geçerek 9. sıraya yükseldi.

11. sıraya düşen ülkemiz için ise Şampiyonlar Ligi tehlikesi var. Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir iyi performans sergileyemezse gelecek sezon lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Ön elemelerdeki başarısız form grafiğimiz göz önüne alındığında Devler Ligi ülkemiz takımları için bir hayal olabilir.

Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Avrupa Lig'nde ise Feyenoord, PSV ve AZ Alkmaar temsil ediyor.