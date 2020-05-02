Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topuz, kulüple yollarının ayrılma nedenini açıkladı. Topuz, "Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat dalınca, kulüple tüm bağlarım koptu" dedi.

Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de koronavirüs nedeniyle maske bağışladı. Bu maskelerin üzerinde ise kendi fotoğrafına yer verdi.

Futbolcuların bir kısmının biriken borçlar nedeniyle indirimi kabul etmediği Beşiktaş'ta yönetim, oyuncularına 45 milyon TL'lik bir ödeme yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Aurelio'nun, önümüzdeki sene yardımcı antrenör olarak sarı-lacivertlilerin teknik heyetinde görev alacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yardımcılarının arasının açıldığı ve 66 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon antrenör ekibini komple değiştireceği öğrenildi.

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.

1 Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz; geçtiğimiz günlerde, "Çok farklı şeyler yiyorlar. Çin'den daha çok hastalık gelir" açıklamasını yapmıştı. Yılmaz, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

2 Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.

3 Ailesi, Abdurrahim Albayrak'a baskı yapıyor Abdurrahim Albayrak'ın ailesi, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 kilo veren tecrübeli yöneticinin, artık Galatasaray'da görev yapmasını istemiyor.

4 Çin basını Burak Yılmaz'ı eleştirdi Geçtiğimiz günlerde, "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çinlileri rahatsız etti.

5 Kalan 8 haftada uygulanacak format Haziran ayında başlayacak olan Süper Lig'de maçlara taraftarların alınmayacağı öğrenildi. Ayrıca karşılaşmaların sadece bir ilde oynanmayacağı, her takımın kendi sahasını kullanacağı belirtildi.

6 Çebi: Virüsten öncesi ve sonrası arasında fark yok Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün ekonomik sorunlarından söz etti.

7 Prens Selman'ın hedefindeki yıldızlar İngiliz basını, Newcastle United’ı satın almak üzere olan Suudi Prens Selman'ın, Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal gibi yıldız isimleri transfer edeceğini yazdı.

8 Yayıncı kuruluş 'sıkıştırılmış lig' istemiyor Kulüpler Birliği'nin kalan 8 maçı bir ayda bitirme isteğine karşı olan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, "Zararım büyük, ligi 8 haftada bitirelim" dediği öğrenildi.

9 Galatasaray, şimdi de Erdoğan'ın peşinde Bu sezonun en iyi takımlarından biri olan Sivasspor'un iskeletine göz koyan Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt'u da listesine aldı.