Türkiye'nin en değerli kulüpleri listesi

Brand Finance'ın "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 12'ncisini tamamlandı.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüpleri, ülkenin en değerli markalar listesinde kendilerine yer buldu.

Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ülke genelinde 38. olurken, kulüpler arasında ilk sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ 38. SIRADA

Türkiye'nin en değerli markaları arasında 38. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatasaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.