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Türkiye'nin en pahalı derbisi: 1 milyar TL

Bu akşam karşılaşacak olan Beşiktaş ile Galatasaray takımlarının toplam değeri, 1 milyar 31 milyon 700 bin lira.

Türkiye'nin en pahalı derbisi: 1 milyar TL
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Yılın son derbisi olma özelliğini taşıyan derbi aynı zamanda ligin en pahalı iki takımının karşılaşması olacak.

1 MİLYAR 31 MİLYON LİRALIK DERBİ

533.6 milyon lira değerindeki Beşiktaş ile 498.1 milyon liralık G.Saray'ın mücadelesi toplam 1 milyar 31 milyon 700 bin lirayı bulacak.

EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR TALİSCA VE MUSLERA

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak siyah-beyazlıların Brezilyalısı Talisca öne çıkıyor.

Sambacı 60.7 milyon TL değeriyle sahanın en pahalı ismi olacak. Aslan'da da 51.4 milyon liralık Muslera takımının en değerlisi.

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