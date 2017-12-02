Türkiye'nin en pahalı derbisi: 1 milyar TL

Yılın son derbisi olma özelliğini taşıyan derbi aynı zamanda ligin en pahalı iki takımının karşılaşması olacak.

1 MİLYAR 31 MİLYON LİRALIK DERBİ

533.6 milyon lira değerindeki Beşiktaş ile 498.1 milyon liralık G.Saray'ın mücadelesi toplam 1 milyar 31 milyon 700 bin lirayı bulacak.

EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR TALİSCA VE MUSLERA

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak siyah-beyazlıların Brezilyalısı Talisca öne çıkıyor.

Sambacı 60.7 milyon TL değeriyle sahanın en pahalı ismi olacak. Aslan'da da 51.4 milyon liralık Muslera takımının en değerlisi.