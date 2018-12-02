EURO 2020 elemeleri kura çekimi

KURA ÇEKİMİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
A Mlli Futbol Takımımızın 3. torbadan katılıdığı kura çekimi gerçekleştiriliyor.
EURO 2020 kura çekimine 10 takım seri başı olarak katılıyor ve ilk torbada yer alıyor. Seri başı olan ülkelerden UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirilecek.
A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus
D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık
E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya,
G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya,
H GRUBU: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk
I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi,
J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan
1. TORBA
Uluslar Ligi torbası: İsviçre, Hollanda, Portekiz, İngiltere.
Diğer seribaşılar: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya.
2. TORBA
Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3. TORBA
Slovakya, TÜRKİYE, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail.
4. TORBA
Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan.
5. TORBA
Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları.
6. TORBA
Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.