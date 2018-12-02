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EURO 2020 elemeleri kura çekimi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grupları kura çekimi yapılıyor.

EURO 2020 elemeleri kura çekimi
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A Mlli Futbol Takımımızın 3. torbadan katılıdığı kura çekimi gerçekleştiriliyor.

EURO 2020 kura çekimine 10 takım seri başı olarak katılıyor ve ilk torbada yer alıyor. Seri başı olan ülkelerden UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirilecek.

A GRUBU: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova
B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg
C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus
D GRUBU: İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık
E GRUBU: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan
F GRUBU: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya,
G GRUBU: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, 
H GRUBU: Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk
I GRUBU: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi,
J GRUBU: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan

1. TORBA

Uluslar Ligi torbası: İsviçre, Hollanda, Portekiz, İngiltere.
Diğer seribaşılar: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya.

2. TORBA

Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. TORBA

Slovakya, TÜRKİYE, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail.

4. TORBA

Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan.

5. TORBA

Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları.

6. TORBA

Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino.

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