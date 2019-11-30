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Şenol Güneş: Bana paracı diyenler, ülkeyi soyuyorlar

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Burak, kendisine hırsız diyenlere çiçek verdi

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Sabriye 32. saniyede nakavt oldu

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Olunga bir maçta 7 gol birden attı

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Larin yine gol attı

1 Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri A Milli Takımımızın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

2 Göztepe-Fenerbahçe -CANLI SKOR Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de karşı karşıya geliyor.

3 Aykut Kocaman: Durum değerlendirmesi yapacağım Ç.Rizespor mağlubiyetiyle bu hafta da 3 puanla tanışayaman Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada istifa sinyalleri verdi.

4 Beşiktaş'ın gündemindeki Sırp forvet Ara transfer döneminde Burak Yılmaz'a alternatif olabilecek bir golcü arayan Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Al İttihad forması giyen Aleksandar Prijovic önerildi.

5 Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, böylece ligde oynadığı son 5 maçı kazanmış oldu.

6 Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a salvolar Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kendisinden habersiz seçim kararı aldığını ve birçok durumdan habersiz bırakıldığını ifade etti.

7 Trabzonspor, Ünal Karaman'la büyük maç kaybetmiyor Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde 3 büyüklere karşı müthiş bir grafik yakaladı.

8 Avcı: Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız Abdullah Avcı, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımından memnun. Deneyimli teknik adam, bu futbolun Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıracağını ifade etti.

9 Galatasaray, Trabzon'a karşı 3'lü oynayacak Fatih Terim, zorlu Trabzonspor deplasmanında rakibini 3'lü savunmayla durdurmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, Feghouli ve Adem'le gol arayacak.