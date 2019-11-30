Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri

EURO 2020'nin grup kuraları Bükreş'te çekildi. 3. torbada yer alan Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le eşleşti.
A Milli Takımımız, 12 Haziran'da EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye, 17 Haziran'da Bakü'de Galler'le, 21 Haziran'da İsviçre ile yine Bakü'de karşılaşacak. Gruptaki 2 maçımızı Azerbaycan'da oynamak taraftar desteği açısından son derece önemli bir avantaj olacak.
EURO 2020 GRUPLARI
A GRUBU: İtalya, İsviçre, TÜRKİYE, Galler.
B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya.
C GRUBU: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, UEFA Uluslar Ligi play-off D (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)
D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, UEFA Uluslar Ligi play-off C (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)
E GRUBU: İspanya, Polonya, İsveç, UEFA Uluslar Ligi play-off B (Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)
F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz, UEFA Uluslar Ligi play-off A (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)
Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.